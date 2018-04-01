94 % россиян не сомневаются в наличии олигархов в России

16:19 | 12.04.2018

Подавляющее большинство россиян (94 %) считают, что в России действительно существуют олигархи. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. О том, что в России нет олигархов, заявили 3 % опрошенных, столько же затруднились ответить на вопрос социологов.



«Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52 %). Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20 %)», — указывается в опросе. По данным исследования, наиболее известными российскими олигархами являются бизнесмены Абрамович (его назвали 15 %), Дерипаска (8 %) и Прохоров (7 %), сообщает russian.rt.com.



Как напоминает lenta.ru, ранее, 5 апреля, в ответ на реплику журналиста о том, что нескольких российских олигархов пригласили на допрос в США, пресс-секретарь Путина Песков ответил, что их уже не существует. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной, — отметил он. — Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов».