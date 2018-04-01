Финляндия выдала все необходимые разрешения для строительства «Северного потока — 2»

16:12 | 12.04.2018

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение, необходимое на строительство через территорию республики российского газопровода. Это значит, что «Северный поток — 2» получил полный комплект разрешительных документов, передает «Фонтанка.ру».



Подчеркивается, что в Германии компания Nord Stream 2 также получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — Швеции, России и Дании.



Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км, напоминает «Интерфакс».