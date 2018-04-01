Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

16:02 | 12.04.2018

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, который будет проходить на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая, сообщил на пресс-конференции генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо, передает РИА «Новости». «Канны всегда были местом для свободы и творчества. Мы пригласим Кирилла Серебренникова представить фильм», — сказал Фремо.



Как напоминает «Эхо Москвы», Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения до 19 июля.