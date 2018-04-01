Петр Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

15:58 | 12.04.2018

В ближайшее время кабинет министров Украины должен начать процедуру официального выхода Украины из СНГ. С таким поручением к членам правительства обратился президент Украины Петр Порошенко, передает iz.ru. Порошенко предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске». Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, «на предмет соответствия национальным интересам», сообщает РИА «Новости».



Напомним, от дальнейшего председательства в СНГ Киев отказался в феврале 2014 года, а в марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.