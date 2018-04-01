Ученые из Великобритании обнаружили «ген алкоголизма и тяги к сладкому»

15:46 | 12.04.2018

Группа ученых под руководством Тимоти Фрейлинга из Эксетерского университета в Великобритании обнаружила вариант (аллель) гена FGF21, который способствует высокому артериальному давлению и повышенному потреблению сахара и алкоголя. При этом показана связь этого же аллеля с уменьшением жировых отложений в теле человека. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports.



Специалисты пришли к выводу, что FGF21 позволяет печени выделять гормон, регулирующий чувствительность к инсулину, а также влияющий на отдел головного мозга человека под названием гиппокампус. Изучив ранее собранные данные о 500 тысячах человек, специалисты обнаружили, что обладатели определённой вариации этого гена чаще прочих употребляли продукты с большим содержанием сахара и алкогольные напитки, но в меньшей степени интересовались пищей, богатой белками или жирами. Несмотря на повышенное потребление углеводов, жировой массы у «сладкоежек» в среднем было меньше, чем у других людей, передает MK.ru.