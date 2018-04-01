В Японии автомобиль врезался в группу учеников младших классов

15:22 | 12.04.2018

Малолитражный автомобиль врезался в колонну школьников в японской префектуре Айти, сообщило агентство Киодо в четверг. Два ребёнка — 12-летняя девочка и 7-летний мальчик — получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Полиция задержала водителя, который признал свою вину.