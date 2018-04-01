В Воронежской области разбился учебно-боевой самолёт Як-130

15:13 | 12.04.2018

В Министерстве обороны РФ сообщили о том, что в Воронежской области потерпел аварию самолёт Як-130. «12 апреля 2018 года около 09:40 в ходе проведения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища лётчиков в городе Борисоглебск (Воронежская область)», — говорится в сообщении.



«Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет», — добавили в ведомстве.



Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.