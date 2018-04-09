Российских сантехников обяжут носить бахилы на вызовах

17:02 | 11.04.2018

Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами коснутся внешнего вида сотрудников управляющих компаний. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сообщает «Интерфакс». Так, сантехников обяжут носить бахилы при обслуживании квартир. Как заявил Чибис, внешний вид – важный элемент обслуживания.



Также замминистра сообщил, что изменения касаются скорости реакции аварийных и диспетчерских служб на вызовы жильцов. По словам Чибиса, сейчас бывает, что перед проверками в управляющих компаниях из журнала вызовов просто вырывают страницы.