В Сербии разбился военный самолет SOKO G-4 Super Galeb

16:56 | 11.04.2018

Военный самолет SOKO G-4 Super Galeb потерпел крушение на северо-востоке Сербии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба сербского министерства обороны.



По данным военного ведомства, летчики успели катапультироваться. Для их поиска в район падения самолета направили поисково-спасательную команду. Одного из пилотов нашли погибшим. Второй получил травмы и был доставлен в Военно-медицинскую академию.