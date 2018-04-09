Россия и мир
16:56 | 11.04.2018
В Сербии разбился военный самолет SOKO G-4 Super Galeb
По данным военного ведомства, летчики успели катапультироваться. Для их поиска в район падения самолета направили поисково-спасательную команду. Одного из пилотов нашли погибшим. Второй получил травмы и был доставлен в Военно-медицинскую академию.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:04 | 11.04.2018
В Перми проклюнулись тюльпаны
17:52 | 11.04.2018
Более 100 корейских компаний примут участие в «Иннопроме-2018»
17:52 | 11.04.2018
Победительница конкурса «Лидеры России» получила работу в администрации губернатора Пермского края
17:25 | 11.04.2018
Пермские компании заключили договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими бизнесменами
17:19 | 11.04.2018
Форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России» проходит в уральской столице
16:32 | 11.04.2018
Инспекция государственного жилищного надзора проверила более 100 газифицированных многоквартирных домов
16:21 | 11.04.2018
140 свердловчан лишены водительских прав из-за алкогольной и наркотической зависимости
15:54 | 11.04.2018
Пермяков приглашают на встречи с главами районов
15:46 | 11.04.2018
На дебошира с рейса Екатеринбург — Анталья могут завести уголовное дело
15:44 | 11.04.2018
Жилфонд Красноуральска может захватить «варяг» из Качканара
15:29 | 11.04.2018
Свердловский облсуд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении
15:09 | 11.04.2018
Джихад и установка шариата. В Зауралье раскрыт опасный сторонник крайне радикальной экстремистской организации «Нурджулар»
14:57 | 11.04.2018
В Екатеринбург приедет министр спорта России Павел Колобков
14:34 | 11.04.2018
В Нижнем Тагиле будут судить семейную пару, распространявшую героин
14:33 | 11.04.2018
Сотрудники полиции нашли двух мужчин, напавших на свердловского борца с фунфыриками
14:29 | 11.04.2018
Прокуратура Кургана организовала проверку по факту обрушения перекрытий здания по Бурова-Петрова
14:13 | 11.04.2018
В Реже начальник тыла ОМВД может стать фигурантом уголовного дела: лейтенанта уличили в списании бензина
14:00 | 11.04.2018
Анатолий Литовченко уже девятый год подряд отправляет пенсионеров на лечение и отдых
13:56 | 11.04.2018
В Нижнем Тагиле нашли тело провалившегося под лед рыбака
13:37 | 11.04.2018
Альберт Логинов возглавил хоккейную команду «Зауралье», избавившись от приставки «и. о.»
13:37 | 11.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 апреля 2018 года
13:34 | 11.04.2018
В Екатеринбурге на неделю закроют участок улицы Горького
13:28 | 11.04.2018
После ЧП в Кургане проверят все аналогичные здания на территории региона
13:20 | 11.04.2018
В День космонавтики на Плотинке запустят 12 ракет
13:12 | 11.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность пожароопасного культурно-развлекательного центра
13:11 | 11.04.2018
Возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из строительных фирм Екатеринбурга
12:44 | 11.04.2018
В 2018 году свердловский Минздрав уделит особое внимание борьбе с онкологией и работе в селах
12:32 | 11.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 апреля 2018 года
11:54 | 11.04.2018
Китайская корпорация Ansteel готова инвестировать в промышленные производства на Урале
11:41 | 11.04.2018
Координировать и охранять «Бессмертный полк» в Кургане будут офицеры силовых структур
11:35 | 11.04.2018
В Екатеринбурге горе-отцу светит «уголовка» за невыплату алиментов
11:18 | 11.04.2018
За первый квартал 2018 года в Орджоникидзевском районе ликвидировали 17 незаконных объектов
10:59 | 11.04.2018
Серовчанка, укусившая сотрудника полиции, получила условный срок
10:44 | 11.04.2018
Сезон заболеваемости ОРВИ в Свердловской области продолжается
10:38 | 11.04.2018
В Камышловском районе перевернулся мотоцикл. Погиб 7-летний мальчик
10:01 | 11.04.2018
До шести лет лишения свободы грозит расхитительнице газа в Екатеринбурге
09:45 | 11.04.2018
В весенний призыв ряды вооруженных сил пополнят 860 екатеринбуржцев
09:27 | 11.04.2018
В Индии утонул екатеринбуржец, приехавший на выставку военной техники
09:12 | 11.04.2018
В ночной аварии на проспекте Ленина погиб человек
09:03 | 11.04.2018
Ночью на улице Сортировочной горел Hyundai Sonata
23:11 | 10.04.2018
Из горящего торгового центра в Краснотурьинске эвакуировали 67 человек
20:52 | 10.04.2018
«Уралтрансбанк» заявил о закрытии трех офисов в Екатеринбурге