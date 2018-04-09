Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на британской военной базе

16:47 | 11.04.2018

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которую выписали из окружной больницы в Солсбери, доставлена в госпиталь на британской военной базе, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники. По словам источника, россиянку перевезли из больницы в Солсбери «для ее же безопасности». Эффекты от нервно-паралитического отравляющего вещества неизвестны, отметил собеседник, и могут проявиться снова «в любой момент», сообщает ФАН.



Как напоминает russian.rt.com, 10 апреля врач больницы в Солсбери подтвердила выписку Юлии Скрипаль. Она также заявила, что состояние Сергея Скрипаля улучшается.