СКР возбудил дело против командира звена пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»

16:30 | 11.04.2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира звена пожарных, тушивших ТЦ «Зимняя вишня», заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.



По версии следствия, командир пожарного звена Сергей Генин при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потеряв время. Это привело к гибели не менее 37 человек.



Сейчас проходит обыск в доме начальника, а вскоре он будет задержан. Напомним, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибло 64 человека.