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Россия и мир


16:30 | 11.04.2018

СКР возбудил дело против командира звена пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира звена пожарных, тушивших ТЦ «Зимняя вишня», заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, командир пожарного звена Сергей Генин при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потеряв время. Это привело к гибели не менее 37 человек.

Сейчас проходит обыск в доме начальника, а вскоре он будет задержан. Напомним, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибло 64 человека.

© «Вечерние Ведомости»

 


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