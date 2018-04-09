16:16 | 11.04.2018

В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники. По предварительным данным, большинство погибших — военнослужащие. Ранее сообщалось о 100 погибших.



Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира. По информации СМИ, потерпел крушение Ил-76, перевозивший солдат алжирской армии.