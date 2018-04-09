Инаугурация Путина состоится 7 мая

16:07 | 11.04.2018

Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Об этом сообщил премьер-министр Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, передает «Газета.Ru». «И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции», — добавил Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.



Как напоминает russian.rt.com, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Со значительным отрывом от конкурентов победил Путин. За него свои голоса, по официальным данным, отдали 76,69 % избирателей.