Посол заявил о праве РФ сбивать ракеты при ударе США по Сирии

16:03 | 11.04.2018

Россия оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар», которым владеет военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла», передает lenta.ru. Накануне Москва предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.



The New York Times 11 апреля сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ударов по Сирии. Поводом для этого в Вашингтоне называют якобы совершенную правительственными силами в городе Дума атаку с применением химоружия, отмечает РБК.