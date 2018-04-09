Глава Минфина Силуанов призвал россиян самостоятельно позаботиться о достойной пенсии

13:57 | 11.04.2018

Россияне должны не только надеяться на государство, но и сами могут позаботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы. Об этом заявил министр финансов Силуанов на конференции в Высшей школе экономики, передает РБК.



По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем, сказал министр. По его словам, России необходим источник длинных денег, одним из таких источников должны стать пенсионные средства, сообщает "Эхо Москвы".