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Россия и мир


13:57 | 11.04.2018

Глава Минфина Силуанов призвал россиян самостоятельно позаботиться о достойной пенсии

Россияне должны не только надеяться на государство, но и сами могут позаботиться о достойной пенсии, используя накопительные пенсионные системы. Об этом заявил министр финансов Силуанов на конференции в Высшей школе экономики, передает РБК.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем, сказал министр. По его словам, России необходим источник длинных денег, одним из таких источников должны стать пенсионные средства, сообщает "Эхо Москвы".

© «Вечерние Ведомости»

 


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