В Алжире разбился военно-транспортный самолет, погибли десятки человек

13:50 | 11.04.2018

В Алжире разбился военно-транспортный самолет, сообщает телеканал "Аль-Арабийя". Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира. По предварительной информации, в результате погибли десятки человек. Reuters, ссылаясь на местные СМИ, сообщает о ста пассажирах на борту судна. Большинство находившихся на борту людей - военнослужащие. Другие подробности инцидента пока не известны.