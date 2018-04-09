Германия, Франция и Украина обсудят ситуацию в Донбассе без России

16:55 | 10.04.2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в мае в Ахене может пройти встреча лидеров ФРГ, Украины и Франции без России, передает РИА «Новости».



Она сообщила, что это будет «не нормандский формат, потому что он состоит из четырех человек», а российского президента в Ахене не будет. По словам Меркель, лидеры трех стран могут обсудить ситуацию в Донбассе и дальнейшие шаги по урегулированию в регионе, сообщает «Вести.ру».