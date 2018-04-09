Украина введёт санкции в отношении РФ по аналогии с США

16:25 | 10.04.2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет санкции против российских бизнесменов, которые попали в новый санкционный список Минфина США, передает «Европейская правда». Президент отметил, что поручил Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) «подготовить соответствующий проект решения».



Как напоминает НТВ, в минувшую пятницу, 6 апреля, американские власти объявили о расширении антироссийских санкций. В черный список попали еще 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Костин, владелец «Реновы» Вексельберг, бизнесмены Ротенберг, Дерипаска, Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против нескольких компаний.