В киевской квартире Надежды Савченко проводится обыск

16:16 | 10.04.2018

В Киеве проходят обыски в квартире нардепа Надежды Савченко. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай. «Я нахожусь в квартире Надежды Савченко в Киеве. Сейчас здесь идет обыск в рамках следственных действий», — сказал он, передает ren.tv.



Как напоминает «Эхо Москвы», Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. Ей инкриминируется подготовка госпереворота на Украине, но сама депутат заявила, что это ложь, и объявила голодовку в знак протеста.