Китай в 2018 году намерен снизить пошлины на ряд товаров

15:42 | 10.04.2018

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао заявил, что в 2018 году страна планирует снизить ряд пошлин на ввозимые товары. Об этом сообщает Синьхуа.



Цзиньпин отметил, что в планах Китая увеличить импорт продукции, которая нацелена на развитие конкуренции. Известно, что КНР собирается снизить тарифы на импорт транспортных средств и ряда других товаров.