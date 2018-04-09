Крупные торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов

15:20 | 10.04.2018

Российские торговые сети предупреждают о возможном дефиците товаров на полках магазинов из-за того, что поставщики не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы), сообщает газета «Ведомости».



В интервью «Ведомостям» представители крупнейших ретейлеров подтвердили, что к настоящему моменту к системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» подключились около половины поставщиков продукции животного происхождения.



Как отмечает издание, против обязательного введения «Меркурия» ранее выступали крупные производители молочных продуктов. В их числе — транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo. Они указывали на несовершенство системы и отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции.