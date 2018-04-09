Землетрясение магнитудой 4,7 в центральной Италии

15:12 | 10.04.2018

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник в центральной Италии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 1,2 км к северу от коммуны Мучча, где проживает около 900 человек. Очаг залегал на глубине 5 км.



Колебания земной поверхности ощущались жителями многих населенных пунктов в областях Марке и Умбрия. В настоящее время сотрудники национальной службы гражданской обороны на месте выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений, отмечает РИА «Новости».