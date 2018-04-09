МЧС еще раз обследует место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

15:06 | 10.04.2018

Спасатели планируют дополнительно обследовать место падения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧС.



Ранее, 9 апреля, дочь одной из погибших, Юлия Синицына, записала видеообращение, в котором заявила, что спустя два месяца после катастрофы на поле, куда упал самолет, продолжают лежать фрагменты человеческих тел, например уши, а также личные вещи людей и обломки воздушного судна, передает lenta.ru. Женщина записала видеообращение к президенту Путину и попросила его вмешаться в ситуацию.



Как напоминает «Эхо Москвы», в авиакатастрофе 11 февраля погибли все, кто был на борту, — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.