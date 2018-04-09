В Минздраве назвали регионы РФ с самой высокой смертностью

15:02 | 10.04.2018

В Министерстве здравоохранения России назвали регионы с наиболее низким и наиболее высоким уровнем смертности по итогам 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия».



По данным ведомства, пятерку субъектов с самым низким уровнем смертности возглавили Ингушетия (3,2 смерти на 1 тыс. населения), Чеченская Республика (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2).



Наибольшие показатели смертности в 2017 году были в Псковской области, где смертность составила 17,4 случая на 1 тыс. населения, Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях.