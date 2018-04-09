Юлию Скрипаль выписали из больницы и доставили в «безопасное место»

14:41 | 10.04.2018

Юлию Скрипаль выписывают из больницы, передает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, 10 апреля врачи подпишут выписку Скрипаль.



Позже Би-би-си сообщила, что Скрипаль выписали из больницы и доставили в «безопасное место». По информации телерадиокорпорации, Скрипаль покинула медучреждение еще накануне. Ее отец пока остается в больнице, но при этом быстро идет на поправку, отмечается в сообщении. Ожидается, что медики, занимавшиеся лечением россиянки, выступят с заявлением позже во вторник.



Четвертого марта Скрипалей нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что бывшего полковника ГРУ, работавшего на британскую разведку, и его дочь отравили веществом А-234, к которому приравнивают «Новичок». Лондон обвиняет в причастности к этому российское государство, Москва категорически отрицает все обвинения, напоминает РИА «Новости».