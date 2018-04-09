Небензя пригрозил США «серьезными последствиями» в случае атаки по Сирии

14:29 | 10.04.2018

Москва предупредила США о «серьезных последствиях», если Вашингтон совершит нападение на сирийские правительственные войска в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Об этом рассказал на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Небензя, передает РБК. Он также призвал Запад «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные поползновения, которые бросают вызов безопасности в мире.



Напомним, на прошлой неделе СМИ распространили информацию о химической атаке в сирийском городе Дума. Президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия, отмечает gazeta.ru.