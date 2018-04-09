Курс доллара превысил отметку в 63 рубля впервые с декабря 2016 года

14:11 | 10.04.2018

Российская валюта второй день продолжает ощутимо падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА «Новости».



На Московской бирже стоимость евро менее чем за час выросла более чем на 3 руб. Курс доллара тем временем впервые с 2016 года пробил отметку 63 руб.



Как отмечает РБК, впервые с 6 апреля 2016 года евро поднялось выше отметки 78 руб. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 78,2065 руб. Стоимость доллара поднялась более чем на 2,5 руб., впервые с декабря 2016 года поднявшись выше 63 руб. На максимуме курс доллара достиг отметки 63,2525 руб., что на 2,6 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.