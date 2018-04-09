Российские самолеты сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии в Средиземном море

14:05 | 10.04.2018

Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook в Средиземном море. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.



Военный корабль ВМС США приблизился на 100 км к сирийскому порту Тартус, где располагается военно-морская база России. Второй эсминец — «Портер» — может в течение нескольких дней подойти на соединение с «Дональдом Куком». При этом СМИ сообщают о готовности «Дональда Кука» в любой момент нанести удар по Сирии.