Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку в 73 рубля

17:02 | 9.04.2018

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,56 руб. по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг 59,72 руб. впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов. Курс евро превысил 73 руб. — впервые с сентября 2016 года. Снижение курса рубля происходит на фоне расширения Министерством финансов США антироссийских санкций, отмечает РБК.