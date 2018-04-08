Медведев поручил правительству помочь компаниям, попавшим под санкции

16:50 | 9.04.2018

Премьер-министр РФ Медведев поручит правительству проработать вопрос поддержки подпавших под санкции США российских компаний и ответных мер в адрес США, передает «Интерфакс». «Что же касается тех наших компаний, которые попали под вот эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса. Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров, ведомства выработать конкретные предложения, какую конкретную поддержку здесь можно было бы компаниям оказать», — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.



Глава кабмина также подчеркнул, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на действия.