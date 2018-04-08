Экипажу арестованного судна «Норд» снова не удалось покинуть Украину

13:57 | 9.04.2018

Членам экипажа арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» не удалось попасть через украинский пункт пропуска «Чонгар» в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.



«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждём от них видеоновостей», — сказала журналистам Шевелёва.



Накануне в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна не смог пересечь украинскую границу из-за отсутствия соответствующих документов.