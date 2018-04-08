Роскомнадзор не видит смысла в досудебной блокировке мессенджера Telegram

13:50 | 9.04.2018

Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram на территории России до решения суда. Об этом заявил глава ведомства Жаров. В среду, 4 апреля, истёк 15-дневный срок, отведённый «Телеграму» на то, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Адвокаты мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требование ФСБ не может быть выполнено по техническим причинам, напоминает «Эхо Москвы». 6 апреля стало известно, что в суд поступил иск Роскомнадзора с просьбой о блокировке Telegram.