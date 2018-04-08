Власти РФ прорабатывают ответные меры на новые санкции со стороны США

13:42 | 9.04.2018

Официальный представитель Министерства иностранных дел Захарова, выступая в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», заявила, что министерство занимается проработкой списка ответных мер на очередные санкции со стороны США.



«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.



Как напоминает russian.rt.com, 6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.