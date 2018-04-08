13:34 | 9.04.2018

Видеохостинг YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста. Об этом, как передает CNN, заявила группа юристов, потребовавшая от Федеральной торговой комиссии США провести расследование деятельности компании Google, владеющей сервисом.



Правозащитники подозревают, что за несколько лет компания нарушила права более 23 млн детей, хотя по закону была обязана уведомлять родителей и получить от них согласие на сбор информации, сообщает iz.ru.

