Глава МИД КНДР прилетел в Москву с дипломатической миссией

13:27 | 9.04.2018

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прилетел в Москву с дипломатической миссией. Министр прибыл в столицу России из Ашхабада, который посетил ранее, передает MK.ru.



4 апреля официальный представитель МИД РФ Захарова распространила информацию о том, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо 9 апреля посетит Россию с трехдневным визитом. 10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, напоминает iz.ru.