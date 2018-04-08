Детеныш росомахи появился на свет в столичном зоопарке

13:23 | 9.04.2018

В столичном зоопарке родился детеныш росомахи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города. «Рождение детеныша росомахи в неволе - редкое явление. Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством. При этом вместе проводят лишь несколько недель. В последний раз детеныш росомахи появлялся на свет в Московском зоопарке в 2015 году», - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.



Как отмечает РИА «Новости», зверек примет участие в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов. Московский зоопарк много лет участвует в программах по размножению и сохранению животных в неволе. Среди них также дальневосточный леопард, амурский тигр, дрофа.