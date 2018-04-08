Илюмжинов не намерен уходить в отставку с поста президента ФИДЕ

13:13 | 9.04.2018

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илюмжинов не намерен уходить в отставку, несмотря на призыв президентского совета ФИДЕ, передает «Интерфакс». «Не дождутся моей отставки! Я не собираюсь в отставку. Заявление президентского совета ФИДЕ направлено на то, чтобы выбить меня из президентской гонки. Я буду баллотироваться», — цитирует Илюмжинова РИА Новости.



Как напоминает РБК, за досрочную отставку Илюмжинова проголосовало 14 из 15 членов президентского совета ФИДЕ, объяснив свое решение трудностями, которые возникают в работе ФИДЕ из-за наложенных США на Илюмжинова санкций.