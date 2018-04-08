«РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за введенных США санкций

13:09 | 9.04.2018

Введенные в пятницу Минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту, предупредил российский производитель алюминия в сообщении для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании рухнули более чем на 49 %, передают «Ведомости».



UC Rusal Дерипаски оказалась в числе российских компаний, в отношении которых Минфин США 6 апреля объявил о введении новых санкций. Кроме Rusal, ограничения коснутся еще двух крупных активов бизнесмена — «Базового элемента» и EN+ Group, напоминает РБК.