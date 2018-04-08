В результате ракетного удара по сирийской авиабазе Тийфор погибли 14 человек

13:03 | 9.04.2018

14 человек стали жертвами ракетного удара по сирийской авиабазе Тийфор. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Как ранее сообщило сирийское государственное телевидение, ПВО Сирии сбили восемь ракет противника при обстреле авиабазы Тийфор в провинции Хомс. По данным арабских СМИ, атаковавшие ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана. Кто совершил нападение, пока не ясно.