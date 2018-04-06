Россия и мир
11:57 | 8.04.2018
В доме американского президента произошёл пожар
Пожар произошёл в жилой зоне небоскрёба, в квартире на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Также из сообщений СМИ известно, что четверо пожарных получили лёгкие травмы.
Как сообщают представители пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных, возгорание локализовано, однако дым распространился в другие жилые помещения.
О том, что пожар потушен, сообщил и сам президент США Дональд Трамп в Twitter
«Пожар в Trump Tower потушен. (Пожар) был очень ограниченным. Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!» - приводит РИА Новости сообщение американского лидера.
Фото: © AP Photo / Andres Kudacki;Reuters
© «Вечерние Ведомости»
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