В США арестован боец смешанных единоборств Конор Макгрегор

15:15 | 6.04.2018

В США полицейские арестовали бойца смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора, который напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила представитель нью-йоркской полиции, передает Reuters. Ранее в пятницу полиция выдала ордер на арест спортсмена. Отметим, ирландец кинул в автобус тележку и разбил его окно. После этого боец, собиравшийся бросать в автобус и другие предметы, был остановлен полицейскими.



Считается, что Макгрегор хотел отомстить россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ранее Нурмагомедов с группой сообщников вступил в конфликт с другом Макгрегора Артемом Лобовым. Расследование инцидента совместно проводят UFC и департамент полиции Нью-Йорка.



UFC рекомендует Макгрегору не посещать мероприятия организации.