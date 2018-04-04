Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюремного заключения

15:10 | 6.04.2018

Суд Южной Кореи признал бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной в коррупционных преступлениях и приговорил ее к 24 годам тюремного заключения, передает Reuters. Экс-лидеру Южной Кореи также назначен штраф в $17,5 млн.



Как напоминает ren.tv, политический скандал вокруг экс-президента начался осенью 2016 года — в печати появились сообщения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Цой Сун Силь. В публикациях говорилось о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи, отмечает РИА «Новости».