Сын Шона Пенна арестован по обвинению в хранении наркотиков

15:05 | 6.04.2018

Хоппер Пенн, сын знаменитых актёров Шона Пенна и Робин Райт, вместе со своей подругой был арестован в Небраске, сообщает The Hollywood Reporter.



По данным газеты, автомобиль с 24-летним юношей и его подругой был остановлен на трассе в американском штате Небраска для проверки документов. В ходе обыска машины страж порядка обнаружил 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.



В результате власти Небраски предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков. В США хранение амфетамина является уголовным преступлением.