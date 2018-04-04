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Россия и мир


15:00 | 6.04.2018

В Средиземном море во время военных учений разбился вертолет ВМС Италии

Вертолёт ВМС Италии упал в Средиземное море во время учений «Спокойное море», в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС страны. Всего на борту вертолета SH 212 находились пять человек. Воздушное судно базировалось на военном корабле Borsini. В настоящее время выясняются причины крушения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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