В Средиземном море во время военных учений разбился вертолет ВМС Италии

15:00 | 6.04.2018

Вертолёт ВМС Италии упал в Средиземное море во время учений «Спокойное море», в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС страны. Всего на борту вертолета SH 212 находились пять человек. Воздушное судно базировалось на военном корабле Borsini. В настоящее время выясняются причины крушения.