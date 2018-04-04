Археологи во время раскопок у Крымского моста нашли керамику IV века до нашей эры

14:54 | 6.04.2018

Археологи во время раскопок у железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи обнаружили фрагменты античной парадной посуды IV века до нашей эры, расписанной мастерами древней Аттики, передает russian.rt.com.



Археологи изучают в районе Крымского моста курганы и остатки древних укреплений и поселений от эпохи бронзы до XIX века. Найденная керамика относится к одному из курганов Юз-Оба — древнего некрополя неподалеку от Керчи.



«На стенках гидрии – сосуда для воды – изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда», - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».