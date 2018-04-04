14:46 | 6.04.2018

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в Таганский районный суд Москвы, говорится в сообщении регулятора.



Ведомство решило пойти на такие меры из-за нежелания создателя Telegram Павла Дурова сотрудничать с российскими властями и предоставить ФСБ ключи шифрования. Ранее руководство мессенджера направило письмо, в котором объяснило техническую невозможность выполнения требований Федеральной службы безопасности, отмечает gazeta.ru.



Юристы Telegram заявили, что пока не получали иск. При этом защитники подчеркнули, что позиция компании остается прежней — Telegram считает требования ФСБ незаконными и «технически невыполнимыми», сообщает РИА «Новости».