Капитана судна «Норд» освободили в зале Херсонского суда

14:30 | 6.04.2018

Капитана сейнера «Норд», захваченного пограничниками Украины, Владимира Горбенко освободили из-под стражи после истечения срока задержания. Об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева, передает «Крыминформ». Меру пресечения Горбенко изберут на следующем заседании суда. Отмечается, что ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства».



Украинские пограничники обвинили членов команды в нарушении порядка выезда из Крыма. За это Горбенко грозит до 5 лет тюрьмы, отмечает iz.ru.