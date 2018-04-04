По данным СМИ, под новые санкции США попадут до 10 российских «олигархов»

14:25 | 6.04.2018

Как сообщает Bloomberg, в качестве ответа на предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию 2016 года американская администрация планирует ввести на этой неделе санкции в отношении 6-10 «российских олигархов».



Фамилии олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого «кремлевского доклада», опубликованного американскими властями в январе, отмечает Bloomberg. Тогда под угрозы санкций попало всё руководство страны, кроме Путина, и крупные бизнесмены, отмечает «Эхо Москвы».