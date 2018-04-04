Посольство РФ получило ноту британского МИДа о состоянии Юлии Скрипаль

14:18 | 6.04.2018

Посольство России в Великобритании получило срочную ноту британского МИДа со сведениями о состоянии здоровья дочери британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Юлии, которой передали предложение о предоставлении консульского доступа, передает iz.ru.



О том, что Юлия Скрипаль пришла в сознание, стало известно 29 марта. Через день медики сообщили, что она может самостоятельно есть и пить. Пострадавшая сделала первое заявление 5 апреля. «Я уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку. Я надеюсь, что вы будете уважать частную жизнь во время всего периода выздоровления», — заявила Юлия Скрипаль, сообщает РБК.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва.