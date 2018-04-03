Служба безопасности Украины обвинила сотрудника Генштаба РФ в организации теракта в Киеве

16:07 | 5.04.2018

В Службе безопасности Украины утверждают, что покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука координировал сотрудник Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ, сообщает «Радио Свобода».



«Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи», — заявил он. В теракте обвиняют уроженца Азербайджана Александра Григоряна, выходца из Волыни Игоря Лысака и Михаила Мятных. Последнего арестовали, а двое остальных подозреваемых, по мнению Кононенко, находятся сейчас в России.



Взрыв в Киеве произошел 25 октября на улице Мицкевича, у студии телеканала Espresso TV. Взорвался заминированный мотоцикл. В это время из двери выходили Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые получили ранения и были госпитализированы. При взрыве погибли два человека, в том числе охранник Мосийчука, напоминает РБК.